Упорова (Антонова) Мария1 Семенова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Антонов Григорий Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1856
Сын: Упоров Ефим Андреев
Отец ребёнка: Упоров Андрей Федоров
Рождение ребёнка
12.10.1857
Дочь: Упорова Параскева Андреева
Отец ребёнка: Упоров Андрей Федоров
У Иоанна брат Михаил и крестьянская девица Иуфимия Васильева Осипова У Параскевы брат Георгий и крестьянская девица Наталья Федотова Афанасьева
Рождение ребёнка
12.10.1857
Сын: Упоров Иван Андреев
Отец ребёнка: Упоров Андрей Федоров
У Иоанна брат Михаил и крестьянская девица Иуфимия Васильева Осипова У Параскевы брат Георгий и крестьянская девица Наталья Федотова Афанасьева
Смерть
Неизвестно