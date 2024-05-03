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Упорова (Антонова) Мария1 Семенова

Место рождения

Антоново, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Антонов Григорий Семенов

Мать: не указана

Антоново, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Андрей Федоров

Рождение ребёнка
01.04.1856

Сын: Упоров Ефим Андреев

Отец ребёнка: Упоров Андрей Федоров

Рождение ребёнка
12.10.1857

Дочь: Упорова Параскева Андреева

Отец ребёнка: Упоров Андрей Федоров

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
У Иоанна брат Михаил и крестьянская девица Иуфимия Васильева Осипова У Параскевы брат Георгий и крестьянская девица Наталья Федотова Афанасьева
Рождение ребёнка
12.10.1857

Сын: Упоров Иван Андреев

Отец ребёнка: Упоров Андрей Федоров

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
У Иоанна брат Михаил и крестьянская девица Иуфимия Васильева Осипова У Параскевы брат Георгий и крестьянская девица Наталья Федотова Афанасьева
Смерть
Неизвестно

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