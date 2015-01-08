(Якимова) Екатерина Яковлевна
Место рожденияЗабайкалье
Дата рождения04.12.1932
Дата смерти08.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Забайкалье
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
1951
Сын: Якимов николай Константинович
Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Якимов Петр Константинович
Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович
п.Октябрьский Куйбышевского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
03.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович
Россия Новосибирская область Куйбышевский район п.Октябрьский
Смерть
08.01.2015
с.Октябрьское куйбышевского района НСО