Илясова Анна-жена Ефрема
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Илясов Ефрем Самуилович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Илясова Полина Ефремовна
Отец ребёнка: Илясов Ефрем Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илясов Ефрем Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илясов Анатолий Ефремович
Отец ребёнка: Илясов Ефрем Самуилович
Смерть
Неизвестно