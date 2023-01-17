Илясова Анна-жена Ефрема — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илясова Анна-жена Ефрема

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родители Анны-Жены Ефрема Отец

Мать: Родители Анны-Жены Ефрема Мать

Рождение ребёнка
1905

Сын: Илясов Дмитрий Ефремович

Отец ребёнка: Илясов Ефрем Самуилович

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Илясова Полина Ефремовна

Отец ребёнка: Илясов Ефрем Самуилович

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илясов Ефрем Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илясов Василий Ефремович

Отец ребёнка: Илясов Ефрем Самуилович

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илясов Анатолий Ефремович

Отец ребёнка: Илясов Ефрем Самуилович

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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