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Вожжов Александр Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1922

Дата смерти

12.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вожжова Софья Прокопьевна

Рождение ребёнка
28.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вожжова Софья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вожжова Софья Прокопьевна

Смерть
12.07.1968
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