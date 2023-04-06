Вожжов Александр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1922
Дата смерти12.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вожжова Софья Прокопьевна
Рождение ребёнка
28.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вожжова Софья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1968