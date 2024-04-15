Ермоленко Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1866 ст.

Дочь: Лукья Федоровна

Мать ребёнка: Ермоленко Акилина Екимовна

Рождение ребёнка
29.10.1884 ст.

Дочь: Неонила Федоровна

Мать ребёнка: Ермоленко Акилина Екимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Акилина Екимовна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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