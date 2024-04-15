Ермоленко Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1866 ст.
Дочь: Лукья Федоровна
Мать ребёнка: Ермоленко Акилина Екимовна
Рождение ребёнка
29.10.1884 ст.
Дочь: Неонила Федоровна
Мать ребёнка: Ермоленко Акилина Екимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно