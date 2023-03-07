Кощеева (Толмочева) Агафия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Толмочева) Агафия Степанова

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Место рождения

Гусевская

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Толмачев Степан Дионисов

Мать: Толмачева Наталия Иванова

Бракосочетание
30.01.1881 ст.

Муж: Кощеев Петр Федорович

Рождение ребёнка
24.12.1882 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Петров

Отец ребёнка: Кощеев Петр Федорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кощеев Иван Петров

Отец ребёнка: Кощеев Петр Федорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кощеев Филипп Петров

Отец ребёнка: Кощеев Петр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917
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