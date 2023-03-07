Кощеева (Толмочева) Агафия Степанова
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
30.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1882 ст.
Сын: Кощеев Иоанн Петров
Отец ребёнка: Кощеев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кощеев Иван Петров
Отец ребёнка: Кощеев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кощеев Филипп Петров
Отец ребёнка: Кощеев Петр Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917