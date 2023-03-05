Завражный Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.04.1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.04.1784
Отец: Завражный Иван Никитович
Мать: ?
первый сын
Рождение ребёнка
После 01.04.1807
Сын: Завражный Казма
Мать ребёнка: Завражная Анна
Рождение ребёнка
01.04.1812
Сын: Завражин Николай Иванович
Мать ребёнка: Завражная Анна
Рождение ребёнка
01.01.1816
Мать ребёнка: Завражная Анна
в марте 1816 года ему было 2 мес.
Рождение ребёнка
До 23.05.1818
Мать ребёнка: Завражина Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Завражная Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завражная Анна
Смерть
Неизвестно