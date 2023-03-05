Завражный Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражный Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.04.1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.04.1784

Отец: Завражный Иван Никитович

Мать: ?

первый сын
Рождение ребёнка
После 01.04.1807

Сын: Завражный Казма

Мать ребёнка: Завражная Анна

Рождение ребёнка
01.04.1812

Сын: Завражин Николай Иванович

Мать ребёнка: Завражная Анна

Рождение ребёнка
01.01.1816

Сын: Завражный Демид Иванович

Мать ребёнка: Завражная Анна

в марте 1816 года ему было 2 мес.
Рождение ребёнка
До 23.05.1818

Сын: Завражин Иван Иванович

Мать ребёнка: Завражина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Завражный Иван Иванович

Мать ребёнка: Завражная Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражина Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражная Анна

Смерть
Неизвестно
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