Смирнов Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.12.1962
Дата смерти29.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1962
Отец: Смирнов Фёдор Егорович
Мать: Смирнова Вера Тимофеевна
Бракосочетание
?.07.1990
Жена: Смирнова Зиля Хамзиевна
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1992
Дочь: Кириллова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Зиля Хамзиевна
Развод
2001
Жена: Смирнова Зиля Хамзиевна
Бракосочетание
02.08.2002
Рождение ребёнка
12.11.2002
Сын: Смирнов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Варисовна
Смерть
29.01.2010