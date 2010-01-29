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Смирнов Николай Фёдорович

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Место рождения

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.12.1962

Дата смерти

29.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1962

Отец: Смирнов Фёдор Егорович

Мать: Смирнова Вера Тимофеевна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.07.1990

Жена: Смирнова Зиля Хамзиевна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1992

Дочь: Кириллова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Зиля Хамзиевна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
2001

Жена: Смирнова Зиля Хамзиевна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.08.2002

Жена: Смирнова Светлана Варисовна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.2002

Сын: Смирнов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Варисовна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.01.2010
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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