Пономарёв Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Андрей Иванович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 29.08.1941 по ?.01.1942
Воинское звание: Рядовой Призван 29.08.1941 Илекским РВК. Рядовой. Связь прекратилась в октябре 1941 года. Пропал без вести в январе 1942 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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