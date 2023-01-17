Пономарёв Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 29.08.1941 по ?.01.1942
Воинское звание: Рядовой Призван 29.08.1941 Илекским РВК. Рядовой. Связь прекратилась в октябре 1941 года. Пропал без вести в январе 1942 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Пропал без вести