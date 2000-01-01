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Лихачёв Иван Иванович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1742 и 1743

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Между 1713 и 1714 г.р.

Мать

Между 1716 и 1717 г.р.

Дети

Между 1777 и 1778 г.р.
Между 1785 и 1786 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1742 и 1743

Отец: Лихачёв Иван Кириллович

Мать: Лихачёва Евдокия Иосифовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778

Сын: Лихачёв Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна

Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786

Сын: Лихачёв Степан Иванович

Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1831
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
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