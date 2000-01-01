Лихачёв Иван Иванович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1742 и 1743
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1742 и 1743
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778
Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786
Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1831
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)