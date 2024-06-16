Верхотурова Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верхотуров Иннокентий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
14.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верхотуров Иннокентий Пантелеймонович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край