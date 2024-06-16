Верхотурова Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерхотурова Надежда Георгиевна

Верхотурова Надежда Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верхотуров Иннокентий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
14.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верхотуров Иннокентий Пантелеймонович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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