Гоббель Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоббель Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1986

Сын: Гоббель Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гоббель Александр Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоббель Елена Александровна

Отец ребёнка: Гоббель Александр Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоббель Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гоббель Александр Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоббель Александр Валентинович

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