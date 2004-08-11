Белая Галина Андреевна
Место рожденияВинницкая область (Украина)
Дата рождения19.10.1931
Дата смерти11.08.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1949 по 1953
Литературный факультет Московского педагогического института В.И. Ленина.
Образование
С 1953 по 1957
Аспиратура Институт мировой литературы имени А.М. Горького.
Получение учёной степени
1962
МГПИ Защитила кандидатскую диссертацию «Романы И. Г. Эренбурга 1940-х гг. („Падение Парижа“ и „Буря“): к вопросу о формах современного романа» (научный руководитель член-корр. АН СССР, профессор МГУ ... Показать все
Получение учёной степени
1975
Доктор филологических наук.
Работа или профессия
С 1975 по 1980
Факультет журналистики МГУ.
Работа или профессия
С 1981 по ?.07.1991
Профессор кафедры литературно-художественной критики и публицистики МГУ.
Бракосочетание
С 1982
Работа или профессия
С ?.08.1991 по Неизвестно
Создатель/декан историко-филологического факультета РГГУ.
Смерть
11.08.2004
Похороны
16.08.2004
Похоронена на Николо-Архангельском кладбище. Участок 22А.