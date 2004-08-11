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Белая Галина Андреевна

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Место рождения

Винницкая область (Украина)

Дата рождения

19.10.1931

Дата смерти

11.08.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1949 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Литературный факультет Московского педагогического института В.И. Ленина.
Образование
С 1953 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Аспиратура Институт мировой литературы имени А.М. Горького.
Получение учёной степени
1962
Москва, город федерального значения Москва
МГПИ Защитила кандидатскую диссертацию «Романы И. Г. Эренбурга 1940-х гг. („Падение Парижа“ и „Буря“): к вопросу о формах современного романа» (научный руководитель член-корр. АН СССР, профессор МГУ ... Показать все
Получение учёной степени
1975
Москва, город федерального значения Москва
Доктор филологических наук.
Работа или профессия
С 1975 по 1980
Москва, город федерального значения Москва
Факультет журналистики МГУ.
Работа или профессия
С 1981 по ?.07.1991
Москва, город федерального значения Москва
Профессор кафедры литературно-художественной критики и публицистики МГУ.
Бракосочетание
С 1982

Муж: Воздвиженский Вячеслав Геннадьевич

Работа или профессия
С ?.08.1991 по Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Создатель/декан историко-филологического факультета РГГУ.
Смерть
11.08.2004
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
16.08.2004
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Николо-Архангельском кладбище. Участок 22А.

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