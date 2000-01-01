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Механик Нина Гиршевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

AO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1962

Отец: Механик Гирш Янкелевич

Мать: Брезовска Надежда

Рождение ребёнка
03.06.1983

Сын: Овчинников Владислав Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.1989

Сын: Овчинников Ян Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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