Механик Нина Гиршевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1962
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1962
Отец: Механик Гирш Янкелевич
Мать: Брезовска Надежда
Рождение ребёнка
03.06.1983
Сын: Овчинников Владислав Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.1989
Сын: Овчинников Ян Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности