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Сак Гаврилов
Сак Гаврилов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1803
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гаврила Атропов
1765 г.р.
Мать
(Лукашевич) Фекла Парфенова
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец:
Гаврила Атропов
Мать:
Фекла Парфенова
Смерть
Неизвестно
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