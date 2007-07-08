Иванов Павел Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1947
Дата смерти08.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.2007
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище (Бараново), Buy, Kostromskaya Oblast', Russia