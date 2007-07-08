Иванов Павел Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Павел Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1947

Дата смерти

08.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
29.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.2007
Буй, город Буй, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище (Бараново), Buy, Kostromskaya Oblast', Russia
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