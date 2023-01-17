Богданов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1917
Дочь: Богданова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Богданова Мария Кузминична
Рождение ребёнка
06.04.1919
Дочь: Богданова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Богданова Мария Кузминична
Петроградское родоведческое заведение
Рождение ребёнка
06.09.1924
Дочь: Богданова София Алексеевна
Мать ребёнка: Богданова Мария Кузминична
Родильный дом №12
Место жительства
Около 1924
Ул. Желябова, д. 5
Работа или профессия
Около 1924
Портной
Смерть
Неизвестно