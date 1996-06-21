Кзловских Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1913
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Суслова-Козловских Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Козловских-Пантюхина Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
13.02.1941
Дочь: Коростелева-Козловских Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Козловских-Пантюхина Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.01.1945
Дочь: Ситникова-Козловских Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Козловских-Пантюхина Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловских Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Козловских-Пантюхина Анна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно