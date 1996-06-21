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Кзловских Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1913

Отец: Козловских Иван Федорович

Мать: Козловских Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Суслова-Козловских Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Козловских-Пантюхина Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
13.02.1941

Дочь: Коростелева-Козловских Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Козловских-Пантюхина Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
23.01.1945

Дочь: Ситникова-Козловских Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Козловских-Пантюхина Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловских Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Козловских-Пантюхина Анна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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