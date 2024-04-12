Столбов Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Столбов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Столбова Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Столбова Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Столбова Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Столбова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Столбова Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Столбова Варвара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно