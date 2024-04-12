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Столбов Петр Степанович

Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Столбов Степан Васильевич

Мать: не указана

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Столбова Варвара Петрова

Мать ребёнка: не указана

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Столбов Фома Петрович

Мать ребёнка: Столбова Варвара Павловна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Столбов Роман Петрович

Мать ребёнка: Столбова Варвара Павловна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Столбова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Столбова Варвара Павловна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Семен Петрович

Мать ребёнка: Столбова Варвара Павловна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Варвара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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