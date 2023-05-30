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Зотова Акилина Корнилиева

Место рождения

Карповская, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карповская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
12.04.1887

Муж: Зотов Никита Семёнов

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1888

Сын: Зотов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Зотов Никита Семёнов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1895

Сын: Зотов Иван Никитич

Отец ребёнка: Зотов Никита Семёнов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1896

Сын: Зотов Иван Никитич

Отец ребёнка: Зотов Никита Семёнов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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