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Булатов Филипп Васильев

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Место рождения

Поломская

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Булатов Василий Иванов

Мать: Булатова Акилина Семенова

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Ксения Филиппова

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Булатов Терентий Филиппов

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Евдокия Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805
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