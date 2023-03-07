Булатов Филипп Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Булатов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Ксения Филиппова
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Булатов Терентий Филиппов
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805