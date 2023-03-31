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Красульникова Александра Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.09.1897 ст.

Муж: Красульников Василий Алексеевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1899

Сын: Красульников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Красульников Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Красульникова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Красульников Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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