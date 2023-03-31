Красульникова Александра Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1897 ст.
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1899
Сын: Красульников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Красульников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1906 ст.
Дочь: Красульникова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Красульников Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно