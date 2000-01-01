Солоницын Николай Анатольевич
Место рожденияд. Жеребцово, Тужинский район
Дата рождения11.12.1957
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1957
Отец: Солоницын Анатолий
Мать: не указана
д. Жеребцово, Тужинский район
Бракосочетание
12.10.1979
Жена: Солоницына Лидия
Тужа, Россия
Рождение ребёнка
23.12.1980
Дочь: Чиркова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Солоницына Лидия
Тужа, Россия
Рождение ребёнка
01.04.1984
Дочь: Ануфриева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Солоницына Лидия