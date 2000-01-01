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Солоницын Николай Анатольевич

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Место рождения

д. Жеребцово, Тужинский район

Дата рождения

11.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1957

Отец: Солоницын Анатолий

Мать: не указана

д. Жеребцово, Тужинский район
Бракосочетание
12.10.1979

Жена: Солоницына Лидия

Тужа, Россия
Рождение ребёнка
23.12.1980

Дочь: Чиркова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Солоницына Лидия

Тужа, Россия
Рождение ребёнка
01.04.1984

Дочь: Ануфриева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Солоницына Лидия

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