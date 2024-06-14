Односторонцев Дмитрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Односторонцева Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Односторонцев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Односторонцев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно