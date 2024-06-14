Односторонцев Дмитрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Односторонцев Дмитрий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: Односторонцева Вера Парфильевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Односторонцева Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Односторонцев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Односторонцев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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