Фролов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1939

Дата смерти

19.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1939

Отец: Фролов Иван Андреевич

Мать: Фролова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
24.01.1969

Сын: Фролов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Фролова Эльвира Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Эльвира Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарохина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Фролова Эльвира Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьянова Лидия Ивановна

Смерть
19.08.2019
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