Фролов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1939
Дата смерти19.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1939
Рождение ребёнка
24.01.1969
Сын: Фролов Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Фролова Эльвира Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарохина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Фролова Эльвира Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьянова Лидия Ивановна
Смерть
19.08.2019