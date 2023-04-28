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Степанушков Геннадий Александрович
Степанушков Геннадий Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.1958
Пол
Мужской
Отец
Степанушков Александр Геннадьевич
1930 г.р.
Мать
Степанушкова Лидия Михайловна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
оС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1958
Отец:
Степанушков Александр Геннадьевич
Мать:
Степанушкова Лидия Михайловна
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