Вербицкая Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти17.12.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.
Сын: Вербицкий Варлаам Иванович
Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич
Рождение ребёнка
19.02.1870 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич
Рождение ребёнка
27.09.1872 ст.
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1893 ст.