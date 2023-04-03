Вербицкая Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВербицкая Анна Васильевна

Вербицкая Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

17.12.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.

Сын: Вербицкий Варлаам Иванович

Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
19.02.1870 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
27.09.1872 ст.

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Вербицкий Иван Онуфриевич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Иван Онуфриевич

Смерть
17.12.1893 ст.
Волковинцы, Хмельницька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close