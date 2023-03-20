Попова (Церковникова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Церковникова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 или 1910 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930

Отец: Церковников Василий Михайлович

Мать: Церковникова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
24.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Виктор Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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