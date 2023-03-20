Попова (Церковникова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930
Рождение ребёнка
24.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно