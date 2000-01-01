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Нажия
Нажия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Рустам
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Рустам
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