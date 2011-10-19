Зайцева Погонялова Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1939
Дата смерти19.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939
Рождение ребёнка
09.08.1960
Дочь: Селезнёва Зайцева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
19.06.1962
Дочь: Гусева Зайцева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1971
Дочь: Шубина Зайцева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай Леонтьевич
Смерть
19.10.2011