Зайцева Погонялова Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Погонялова Зинаида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1939

Дата смерти

19.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939

Отец: Погонялов Алексей Карпович

Мать: Погонялова Литягина Степанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
09.08.1960

Дочь: Селезнёва Зайцева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
19.06.1962

Дочь: Гусева Зайцева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.08.1971

Дочь: Шубина Зайцева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай Леонтьевич

Смерть
19.10.2011
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