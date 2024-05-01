Шадрухина Ефимия Герасимовна Около 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухина Ефимия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрухин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Шадрухина) Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Шадрухин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: (Шадрухина) Еликонида Николаевна

Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Шадрухин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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