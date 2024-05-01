Шадрухина Ефимия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Шадрухина) Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: (Шадрухина) Еликонида Николаевна
Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Шадрухин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно