Вигуляр Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВигуляр Прасковья Ивановна

Вигуляр Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Нина Прокофьевна

Отец ребёнка: Вигуляр Прокофий Семенович

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Зинаида Прокофьевна

Отец ребёнка: Вигуляр Прокофий Семенович

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Вигуляров Владимир Прокофьевич

Отец ребёнка: Вигуляр Прокофий Семенович

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close