Вигуляр Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Нина Прокофьевна
Отец ребёнка: Вигуляр Прокофий Семенович
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Зинаида Прокофьевна
Отец ребёнка: Вигуляр Прокофий Семенович
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1919
Сын: Вигуляров Владимир Прокофьевич
Отец ребёнка: Вигуляр Прокофий Семенович
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Смерть
Неизвестно