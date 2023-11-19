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Радюкова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Радюков Тимофей Иванович

Мать: Елена Захаровна

Рождение ребёнка
18.12.1947

Сын: Берюков Николай Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.03.1949

Дочь: Берюкова Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.05.1953

Дочь: Берюкова Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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