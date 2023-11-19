Радюкова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Радюков Тимофей Иванович
Мать: Елена Захаровна
Рождение ребёнка
18.12.1947
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.03.1949
Дочь: Берюкова Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1953
Дочь: Берюкова Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно