Якубовский Бронислав Хасеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Бронислав Хасеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубовский Хасень Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенькова Татьяна Брониславовна

Мать ребёнка: Якубовская Роза Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухарская Галина Брониславовна

Мать ребёнка: Якубовская Роза Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Роза Адамовна

Смерть
Неизвестно
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