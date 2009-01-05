Якубовский Бронислав Хасеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якубовский Хасень Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенькова Татьяна Брониславовна
Мать ребёнка: Якубовская Роза Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухарская Галина Брониславовна
Мать ребёнка: Якубовская Роза Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская Роза Адамовна
Смерть
Неизвестно