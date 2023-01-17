Сверчкова Анна Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения11.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1976
Рождение ребёнка
01.04.1999
Дочь: Сверчкова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
02.06.2006
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.09.2007
Дочь: Сверчкова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Сверчков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
15.02.2010
Дочь: Сверчкова Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сверчков Сергей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно