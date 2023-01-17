Сверчкова Анна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчкова Анна Вячеславовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1976

Отец: Сараев Вячеслав Николаевич

Мать: Сараева Елена Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1999

Дочь: Сверчкова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
02.06.2006

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.2007

Дочь: Сверчкова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Сверчков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
15.02.2010

Дочь: Сверчкова Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сверчков Сергей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сверчков Сергей Евгеньевич

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