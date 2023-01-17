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Потанин Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1977

Дочь: Косенко Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Шлипакова Потанина Зинаида Васильевна

Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1980

Мать ребёнка: Шлипакова Потанина Зинаида Васильевна

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлипакова Потанина Зинаида Васильевна

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