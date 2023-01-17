Потанин Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1977
Дочь: Косенко Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Шлипакова Потанина Зинаида Васильевна
Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1980
Мать ребёнка: Шлипакова Потанина Зинаида Васильевна
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно