Вяриева (Филиппова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяриева (Филиппова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Филипп Егоров

Мать: Мария Михайлова

Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Яковлев Федор

Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Жеребцова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Яковлев Федор

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Семенов Тимофей

Отец ребёнка: Яковлев Федор

Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Семенов Григорий

Отец ребёнка: Яковлев Федор

Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Семенова Анна

Отец ребёнка: Яковлев Федор

Смерть
Неизвестно
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