Вяриева (Филиппова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Филипп Егоров
Мать: Мария Михайлова
Бракосочетание
28.01.1904
Муж: Яковлев Федор
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Жеребцова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Яковлев Федор
Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
06.06.1909
Сын: Семенов Тимофей
Отец ребёнка: Яковлев Федор
Рождение ребёнка
24.01.1911
Сын: Семенов Григорий
Отец ребёнка: Яковлев Федор
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Семенова Анна
Отец ребёнка: Яковлев Федор
Смерть
Неизвестно