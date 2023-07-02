Ефанов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ефанов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Ефанова Секлетенья Сусоевна
Хвощеватовка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1908 ст.
Дочь: Плохова Ефросения Афанасьевна
Мать ребёнка: Ефанова Секлетенья Сусоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефанов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ефанова Секлетенья Сусоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефанова Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Ефанова Секлетенья Сусоевна
Смерть
Неизвестно