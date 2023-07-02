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Ефанов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ефанов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Ефанова Секлетенья Сусоевна

Хвощеватовка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1908 ст.

Дочь: Плохова Ефросения Афанасьевна

Мать ребёнка: Ефанова Секлетенья Сусоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефанов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ефанова Секлетенья Сусоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефанова Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Ефанова Секлетенья Сусоевна

Смерть
Неизвестно
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