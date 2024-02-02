Лазарев Вячеслав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Вячеслав Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1937

Дата смерти

20.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937

Отец: не указан

Мать: Лазарева Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
03.01.1972

Сын: Лазарев Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Лазарева Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Любовь Сергеевна

Смерть
20.10.1994
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
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