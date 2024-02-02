Лазарев Вячеслав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1937
Дата смерти20.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937
Мать: Лазарева Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
03.01.1972
Сын: Лазарев Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Лазарева Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1994
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область