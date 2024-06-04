Берестова Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерестова Акулина Иванова

Берестова Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1716

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1666 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Матвей Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Берестов Дей Матвеев

Отец ребёнка: Берестов Матвей Петров

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Берестов Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Берестов Матвей Петров

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Берестов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Берестов Матвей Петров

Ложесниковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1716

Мы используем куки для улучшения работы сайта.