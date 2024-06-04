Берестова Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1716
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Берестов Дей Матвеев
Отец ребёнка: Берестов Матвей Петров
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Берестов Матвей Петров
Рождение ребёнка
Около 1713
Отец ребёнка: Берестов Матвей Петров
Смерть
После 1716