Садриев Миргасим Ибрагимович
Место рожденияАдав-Тулумбаево
Дата рождения04.01.1918
Дата смерти26.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Садриев Миргасим Ибрагимович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Адав Тулумбаево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
10.03.1939
Рождение ребёнка
02.12.1949
Рождение ребёнка
15.04.1953
Смерть
26.04.1991