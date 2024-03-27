Садриев Миргасим Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадриев Миргасим Ибрагимович

Садриев Миргасим Ибрагимович

Место рождения

Адав-Тулумбаево

Дата рождения

04.01.1918

Дата смерти

26.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1918

Отец: Садриев Ибрагим Садретдинович

Мать: Садриева (Миннебаева) Майжамал Минневагизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садриева (Ахмадуллина) Нурлыбанат Ахмадулловна

Военная награда
Неизвестно
Садриев Миргасим Ибрагимович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Адав Тулумбаево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
10.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева (Ахмадуллина) Нурлыбанат Ахмадулловна

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева (Ахмадуллина) Нурлыбанат Ахмадулловна

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева (Ахмадуллина) Нурлыбанат Ахмадулловна

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.04.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.