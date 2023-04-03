Зоркова (Котова) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Александровна
Отец ребёнка: Зорков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Зорков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорков Александр
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область