Зоркова (Котова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Котова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Котов Николай Васильевич

Мать: Котова Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Александровна

Отец ребёнка: Зорков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Зорков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорков Александр

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
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