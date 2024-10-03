Матрона Акинфеева
Место рожденияНикольское, Крапивенский уезд
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Акинфей
Мать: не указана
Никольское, Крапивенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Праскева Семенова
Отец ребёнка: Семен Иванов
Смерть
Неизвестно
Шатовка, город Новомосковск, Тульская область