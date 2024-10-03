Матрона Акинфеева 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрона Акинфеева

Место рождения

Никольское, Крапивенский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Акинфей

Мать: не указана

Никольское, Крапивенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванов

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Праскева Семенова

Отец ребёнка: Семен Иванов

Смерть
Неизвестно
Шатовка, город Новомосковск, Тульская область

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