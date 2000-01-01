Жулега Федор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Жулега Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Жулега Тарас Федоров
Мать ребёнка: Жулега Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Жулега Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Жулега Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Жулега Агафья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Агафья Семенова
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1799