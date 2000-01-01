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Жулега Федор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Жулега Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Жулега Тарас Федоров

Мать ребёнка: Жулега Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Жулега Корней Федоров

Мать ребёнка: Жулега Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Жулега Мануило Федоров

Мать ребёнка: Жулега Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Жулега Никита Федоров

Мать ребёнка: Жулега Агафья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Агафья Семенова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1799
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