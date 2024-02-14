Мухортова (Давыдова) Миланья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортова (Давыдова) Миланья Гавриловна

Место рождения

Верхний Гумбет Октябрьского р-она

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Гавриил Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухортов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мухортова) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Мухортов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухортов Григорий

Рождение ребёнка
09.11.1929

Дочь: Топорова (Мухортова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Мухортов Григорий

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: криминальный аборт

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