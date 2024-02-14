Мухортова (Давыдова) Миланья Гавриловна
Место рожденияВерхний Гумбет Октябрьского р-она
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Гавриил Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухортов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мухортова) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Мухортов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухортов Григорий
Рождение ребёнка
09.11.1929
Дочь: Топорова (Мухортова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Мухортов Григорий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: криминальный аборт