Шафиев Фарит Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шафиев Хабибулла
Мать: Шафиева (Шафиев) Галия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шафиева (Ишдавлетова) Магикамал Набиулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шафиева (Ишдавлетова) Магикамал Набиулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно