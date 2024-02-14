Шафиев Фарит Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиев Фарит Хабибуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шафиев Хабибулла

Мать: Шафиева (Шафиев) Галия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафиева (Ишдавлетова) Магикамал Набиулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафиева (Ишдавлетова) Магикамал Набиулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафиева (Ишдавлетова) Магикамал Набиулловна

Смерть
Неизвестно

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