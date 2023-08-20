Ладыгина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладыгин Пётр Артомонович

Мать: Вторая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богринцев Александр Александрович

Отец ребёнка: Богринцев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богринцева Тамара Александровна

Отец ребёнка: Богринцев Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богринцев Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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