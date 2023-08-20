Ладыгина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладыгин Пётр Артомонович
Мать: Вторая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богринцев Александр Александрович
Отец ребёнка: Богринцев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богринцева Тамара Александровна
Отец ребёнка: Богринцев Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно