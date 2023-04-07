Скутин Евдоким Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкутин Евдоким Кузьмич

Скутин Евдоким Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Скутин Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Скутин Герасим Евдокимович

Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Скутин Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Соловьева Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Сметанина Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутина Ольга Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Верхне-Назаровский район, Западно-Сибирский край, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close