Скутин Евдоким Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Скутин Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Скутин Герасим Евдокимович
Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Скутин Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Соловьева Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Сметанина Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Скутина Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутина Ольга Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Верхне-Назаровский район, Западно-Сибирский край, Россия
Смерть
Неизвестно