Смирнов Николай
Место рождениядер. Починок Вологодской области
Дата рождения19.08.1934
Дата смерти23.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1934
Отец: Смирнов Афанасий
Мать: Смирнова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Лидия
Рождение ребёнка
24.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Лидия
Рождение ребёнка
21.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Лидия
Смерть
23.04.2012
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно