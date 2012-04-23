Смирнов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай

Место рождения

дер. Починок Вологодской области

Дата рождения

19.08.1934

Дата смерти

23.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1934

Отец: Смирнов Афанасий

Мать: Смирнова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Лидия

Рождение ребёнка
24.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Лидия

Рождение ребёнка
21.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Лидия

Смерть
23.04.2012
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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