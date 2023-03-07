Куранова (Комарова) Павла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Комарова) Павла Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.01.1917 ст.

Муж: Куранов Алексей Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: старший урядник Куранов Алексей Павлович - 41 год, третьим браком Невеста: мещанка Павла Васильевна Комарова - 21 год Поручители: мещане Иларион Петрович Ильин, Роман Васильевич Афанасьев, каз... Показать все
Смерть
Неизвестно
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