Куранова (Комарова) Павла Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1917 ст.
Жених: старший урядник Куранов Алексей Павлович - 41 год, третьим браком Невеста: мещанка Павла Васильевна Комарова - 21 год Поручители: мещане Иларион Петрович Ильин, Роман Васильевич Афанасьев, каз... Показать все
Смерть
Неизвестно